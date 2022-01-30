Путин встретится с главами Венгрии и Аргентины и проведет в Китае переговоры с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет целую серию международных контактов: посетит с визитом Китай и встретится с главами Венгрии и Аргентины.

«Президент России едет в Китай. Впервые за два года пандемии Пекин примет иностранных лидеров. В условиях политического бойкота, объявленного Олимпиаде в Китае со стороны США, встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина - сигнал чрезвычайной важности. Главы России и Китая лично, с глазу на глаз, обсудят двусторонние отношения, но понятно - в ситуации мировой нестабильности - это разговор и про обстановку на планете», - сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

Ранее в Кремле сообщили, что Путин 4 февраля посетит Пекин, где будет присутствовать на церемонии открытия зимней Олимпиады и проведет переговоры с председателем КНР.

До поездки в Китай Путин в Москве встретится с премьер-министром Венгрии. Как отмечает телеканал «Россия 1», «эта встреча, за которой следить будут пристально: Венгрия - одна из немногих, кто позволяет себе иметь свое мнение о ситуации в Евросоюзе, она закупила российскую вакцину и привила ею уже миллион своих граждан».

Кроме того, у Путина запланированы в Кремле переговоры с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, информирует телеканал. Ранее аргентинская сторона сообщала о том, что Фернандес встретится с Путиным 3 февраля.

«В президентском плане также поздравление патриарха Кирилла с годовщиной интронизации, участие в пленарном заседании форума «Деловой России» и еще целый ряд крупных мероприятий», - говорится в сообщении.