Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0219 GBR   2.2791 TRY   0.1248

Цена на нефть

27.01 $/bbl +/- WTI 86.61 -0.74 Brent 89.34 -0.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 30.01.2022 15:30

Путин встретится с главами Венгрии и Аргентины и проведет в Китае переговоры с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет целую серию международных контактов: посетит с визитом Китай и встретится с главами Венгрии и Аргентины.

«Президент России едет в Китай. Впервые за два года пандемии Пекин примет иностранных лидеров. В условиях политического бойкота, объявленного Олимпиаде в Китае со стороны США, встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина - сигнал чрезвычайной важности. Главы России и Китая лично, с глазу на глаз, обсудят двусторонние отношения, но понятно - в ситуации мировой нестабильности - это разговор и про обстановку на планете», - сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

Ранее в Кремле сообщили, что Путин 4 февраля посетит Пекин, где будет присутствовать на церемонии открытия зимней Олимпиады и проведет переговоры с председателем КНР.

До поездки в Китай Путин в Москве встретится с премьер-министром Венгрии. Как отмечает телеканал «Россия 1», «эта встреча, за которой следить будут пристально: Венгрия - одна из немногих, кто позволяет себе иметь свое мнение о ситуации в Евросоюзе, она закупила российскую вакцину и привила ею уже миллион своих граждан».

Кроме того, у Путина запланированы в Кремле переговоры с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, информирует телеканал. Ранее аргентинская сторона сообщала о том, что Фернандес встретится с Путиным 3 февраля.

«В президентском плане также поздравление патриарха Кирилла с годовщиной интронизации, участие в пленарном заседании форума «Деловой России» и еще целый ряд крупных мероприятий», - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Байден заявляет, что в случае вторжения РФ в Украину рассмотрит возможность санкций против лично Путина Путин на следующей неделе пообщается с российскими олимпийцами по телемосту Байден: Россия вторгнется на Украину, но будет избегать полномасштабной ядерной войны Тегеран и Москва могут вместе противостоять действиям США - президент Ирана Эрдоган не верит в возможность вторжения России в Украину Следственный комитет стал одним из ключевых звеньев российской правоохранительной системы - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]