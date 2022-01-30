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Дальнее зарубежье 30.01.2022 15:45

Глава МИД Франции уверен в отсутствии расхождений между членами ЕС относительно реакции на «российскую агрессию»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не видит противоречий между странами ЕС относительно реакции на возможные действия России против Украины ни в том, что касается экономических санкций, ни в военном плане.

«Я не чувствую никаких расхождений между европейцами. Моя немецкая коллега, с которой я разговариваю почти каждый день, очень четко сказала, что будет с проектом «Северный поток 2» в случае российской агрессии. И по заверению союзников по НАТО, и здесь наши позиции единодушны», - отметил глава МИД Франции в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Journal du dimanche.

Он сообщил, что собирается в среду направиться в Бухарест, чтобы подтвердить Румынии, что «Франция может быть базовой страной на военном уровне в этом сценарии обеспечения безопасности, как было объявлено президентом республики (Эмманюэлем Макроном)».

По его словам, Германия «в настоящий момент уже делает точно то же самое в Литве».

На вопрос, почему бы в том, что касается санкций «на случай российской агрессии» сразу ясно не заявить, что, «если русские вторгнутся на Украину, система банковских переводов SWIFT будет для них отключена или что газопровод «Северный поток 2» не вступит в действие», Ле Дриан ответил, что «принцип массированных санкций направлен на сдерживание России от нападения на Украину».

«Чтобы он (принцип) был эффективным, должен быть минимум двусмысленности. Детальное описание (ограничительных) мер нанесло бы вред совместной воле союзников действовать эффективно. Но эти финансовые и экономические санкции должны быть достаточно сильными, чтобы Россия задалась вопросом о рисках для ее собственной экономики, если она решит вновь посягнуть на суверенитет Украины», - объяснил французский министр.

Он не дал прямого ответа на вопрос об отношении к решению США поставлять больше СПГ в Европу, чтобы компенсировать прекращение поставок российского газа в ЕС в случае конфликта и санкций.

«Мы ведем дискуссии между европейцами и с союзниками, что касается мер, которые будут приняты против России, чтобы распорядиться относительно смягчения последствий, если Россия предпримет инициативы по ответным мерам против санкций», - сказал глава МИД Франции.

Отвечая на вопрос, какой будет реакция Запада, если Россия попытается завоевать не всю Украину, а только связать со своим югом уже «аннексированный Крым», Ле Дриан заявил, что «любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия». "Яснее этого не сказать. Моя немецкая коллега говорит: «Больше ни шагу» (со стороны РФ). И я тоже использую это выражение», - сообщил он.

Глава французского МИД пока не видит признаков какого-либо прогресса в диалоге между Францией и Россией по выходу из нестабильной обстановки на украинской границе. Вместе с тем он отметил, что его российский коллега Сергей Лавров изучит «коллективные ответы союзников на требования России», в которых «увидит материал для обсуждения».

«Это уже подвижка», - считает Ле Дриан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, РОССИЯ, САНКЦИИ


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