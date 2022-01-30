Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в рамках поездки в Гянджу принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра и Гянджинского регионального центра «Службы ASAN» №2, говорится в информации на сайте главы государства.

Алиев ознакомился с ходом строительных работ в Гянджинском дворце спорта, принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и заложил фундамент Гянджинского Мемориального комплекса.

Р.Керимов