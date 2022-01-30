Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0219 GBR   2.2791 TRY   0.1248

Цена на нефть

27.01 $/bbl +/- WTI 86.61 -0.74 Brent 89.34 -0.62

Погода в Баку

  ночь день

30.01.2022 16:00

Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в рамках поездки в Гянджу принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра и Гянджинского регионального центра «Службы ASAN» №2, говорится в информации на сайте главы государства.

Алиев ознакомился с ходом строительных работ в Гянджинском дворце спорта, принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и заложил фундамент Гянджинского Мемориального комплекса.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЯНДЖА, ИНФРАСТРУКТУРА, АЛИЕВ


Похожие новости


Число погибших жителей Гянджи при ракетном обстреле ВС Армении увеличилось до 10 - Генпрокуратура Азербайджана Гянджа была обстреляна ТРК Точка-У - помощник президента Азербайджана Число погибших жителей Гянджи при ракетном обстреле ВС Армении увеличилось до 9 - Генпрокуратура Азербайджана Работы по расчистке завалов жилого дома в Гяндже продолжают, извлечены тела 8 человек - Генпрокуратура В результате обстрела ВС Армении города Гянджа погибло 7 человек,34 человека ранены - Генпрокуратура Президент Азербайджана выделил 3,7 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гянджи

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]