Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в рамках поездки в Гянджу принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра и Гянджинского регионального центра «Службы ASAN» №2, говорится в информации на сайте главы государства.
Алиев ознакомился с ходом строительных работ в Гянджинском дворце спорта, принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и заложил фундамент Гянджинского Мемориального комплекса.
Р.Керимов
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