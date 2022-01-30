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Дальнее зарубежье 30.01.2022 16:15

Лондон не исключает любые варианты помощи Украине, если на нее нападет Россия - глава британского МИД

Власти Великобритании в случае «нападения России на Украину» будут готовы рассмотреть любые варианты помощи Киеву, заявила в воскресенье глава британского МИД Лиз Трасс.

«Мы ничего не исключаем», - сказала она в эфире Sky News, отвечая на вопрос, какую помощь Лондон будет готов оказать Украине при таком сценарии.

Трасс напомнила, что Великобритания уже поставляет Украине вооружение, необходимое для оборонительных боевых действий.

Трасс также отметила, что Лондон может действовать «против любой компании, которая представляет интерес для Кремля».

Отвечая на вопрос о том, могут ли британские власти в рамках санкций конфисковывать недвижимость крупных российских бизнесменов, министр сказала: «мы рассматриваем все варианты».

Трасс также сообщила, что в связи с напряженной обстановкой на востоке Европы Лондон предлагает разместить дополнительные силы в Эстонии. Кроме того, по ее словам, ВВС Великобритании стали активнее над Черным морем.

Глава МИД Великобритании заявила, что приоритетом Лондона на данный момент является предотвращение нападения РФ на Украину.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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