Глава Минобороны Канады прибыла в Украину

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд прибыла в воскресенье в Украину с двухдневным визитом, сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства.
В программе визита предусмотрена встреча Ананд с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
«Ранее правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года - до конца марта 2025 года, и увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек», - говорится в сообщении.
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