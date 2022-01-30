Глава Минобороны Канады прибыла в Украину

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд прибыла в воскресенье в Украину с двухдневным визитом, сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства.

В программе визита предусмотрена встреча Ананд с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

«Ранее правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года - до конца марта 2025 года, и увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек», - говорится в сообщении.