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Здравоохранение 30.01.2022 16:54

В Азербайджане антирекорд суточного прироста заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 943 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 656 тыс. 284, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Это антирекорд суточного прироста заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 13 декабря 2020 года - 4 451 случай за сутки.

Накануне сообщалось о 4 268 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 20 человек (накануне - 17). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 720 человек.

От COVID-19 вылечились 624 тыс. 259 человек. (+ 1 587 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 23 тыс. 305 человек.

За сутки медики провели 14 204 теста на коронавирус против 15 091 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 149 тыс. 156 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


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