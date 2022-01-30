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Дальнее зарубежье 30.01.2022 17:15

Минпросвещения РФ не планирует переводить школы на «дистанционку» из-за роста заболеваемости COVID-19

Регионы могут сами принимать решения о формате обучения в школах из-за эпидситуации по коронавирусу на фоне распространения штамма «омикрон», у Минпросвещения РФ нет планов о переводе их на «удаленку», сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения», - сказал Кравцов в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

В России с середины января наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный распространением штамма «омикрон», который стал доминирующим в стране.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлено 121 тыс. 228 новых случаев COVID-19.

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Тэги: РОССИЯ, ШКОЛЫ, УДАЛЕНКА, МИНПРОСВЕЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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