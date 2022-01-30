Названа дата похорон Леонида Куравлева

Похороны актера театра и кино, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева пройдут во вторник, 1 февраля, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов России.

«Похороны пройдут, предварительно, во вторник», - сказал собеседник агентства.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни.

10 января стало известно о госпитализации артиста в реанимацию в больнице в Коммунарке. Как позже сообщили в Союзе кинематографистов РФ, у артиста диагностировали воспаление легких, коронавирус не подтвердился. Куравлев был госпитализирован 5 января из московского городского реабилитационного центра. 22 января, по данным СМИ, артиста выписали из больницы и перевели на восстановление в реабилитационный центр.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет...» (1958). Широкую популярность Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Начало», «Золотой теленок», «Афоня». Всего в фильмографии артиста более 200 ролей в кино и сериалах.