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Лондон на следующей неделе внесет законопроект, делающий возможными масштабные санкции против РФ

Британское правительство в течение следующей недели внесет на рассмотрение парламента законопроект, который сделает возможным, если это будет необходимо, введение масштабных санкций против России, заявила в воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Мы внесем на рассмотрение законопроект, чтобы иметь возможность принимать меры, в частности, против структур, играющих ключевую роль для Кремля и его будущего», - сказала она в эфире BBC.

«Им придется заплатить высокую цену в случае вторжения на Украину. Мы будем готовы действовать против российских финансовых структур, компаний из сферы энергетики, против близких к Кремлю олигархов», - добавила Трасс.

В свою очередь, The Guardian поясняет со ссылкой на источники в британском МИД, что действующие ныне правила позволяют вводить санкции против физических и юридических лиц, участвующих в дестабилизации Украины. Новый же санкционный режим в случае одобрения позволит вводить ограничения против структур, которые считаются стратегически важными для РФ, причем - даже если они не имеют отношения к событиям, связанным с Украиной.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПЛАНЫ


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