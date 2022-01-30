Алиев высоко оценивает взаимодействие с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценивает взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным.

«С президентом РФ мы встречаемся довольно часто и в России, и в Азербайджане. Поэтому наше общение и встречи дают очень позитивный импульс развитию нашего взаимодействия, и политическое взаимодействие находится на очень высоком уровне», - заявил Алиев журналисту Михаилу Гусману в передаче «Формула власти», показанной в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24».

Алиев отметил, что тесно взаимодействует с Путины в вопросах сотрудничества в гуманитарной сфере. «Думаю, что оно является образцом сотрудничества между соседями. И в России очень высоко ценят, что более 330 школ с обучением на русском языке в Азербайджане существует, и филиалы ведущих российских вузов, и достаточно насыщенная культурная программа», - отметил он.

«Мы находимся в постоянном контакте и работаем, как близкие друзья и партнеры», - добавил глава азербайджанского государства.

Р.Керимов