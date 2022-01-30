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Транспорт и связь 30.01.2022 18:22

Азербайджан работает с соседями для увеличения транзитных возможностей страны - Алиев

Создание транспортно-логистической инфраструктуры на территории Азербайджана завершено, в настоящее время основной упор делается на увеличение транзитных возможностей, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Ориентация на ненефтяной сектор была и остается главным приоритетом. На территории Азербайджана практически завершены все транспортно-коммуникационные проекты. Создание транспортно-логистической инфраструктуры завершено, и сегодня мы работаем с партнерами, соседями для того, чтобы увеличить транспортировку и повысить азербайджанские транзитные возможности», - сказал Алиев журналисту Михаилу Гусману в передаче «Формула власти», показанной в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24».

Выпуск передачи посвящен 30-летию восстановления государственной независимости Азербайджана и 60-летию президента Азербайджана.

Алиев отметил, что для снижения зависимости от нефтяного сектора власти Азербайджана стремятся развивать все сектора экономики. «Сектор информационно-коммуникационных технологий - здесь также есть неплохой задел. Азербайджан уже член космического клуба, располагающий тремя спутниками. Сфера ИКТ очень активно развивается и очень существенный рост в этой сфере. Что касается отраслей, в первую очередь, конечно, я бы отметил сельское хозяйство, где очень большой потенциал и очень большие инвестиции были вложены, и рост достаточно существенный. Большое внимание мы уделяли и уделяем туризму и создана современная туристическая инфраструктура, но, конечно, пандемия очень сильно ударила по этому сектору. Мы сейчас думаем о стимулировании внутреннего туризма», - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что все действия в качестве главы государства осуществляет исходя из необходимости обеспечения всестороннего развития страны.

«В жизни, скажу вам откровенно, я никогда ничего наперед не загадываю, стараюсь не загадывать. Но как Президент, я не могу себе этого позволить. Потому что если не думать о будущем, то очень трудно будет решать вопросы сегодняшнего дня. Я смотрю на это именно, (...) на полвека вперед. В сфере энергетики - это на 100 лет. То есть, как минимум, на 100 лет Азербайджан становится незаменимым и очень важным игроком на международном энергетическом рынке. В транспортной сфере мы создаем такую инфраструктуру, которая на века будет работать на благо нашей страны. И образование - это тоже на десятилетия вперед», - отметил Алиев.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЭКОНОМИКА, ПРИОРИТЕТЫ


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