Азербайджан работает с соседями для увеличения транзитных возможностей страны - Алиев

Создание транспортно-логистической инфраструктуры на территории Азербайджана завершено, в настоящее время основной упор делается на увеличение транзитных возможностей, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Ориентация на ненефтяной сектор была и остается главным приоритетом. На территории Азербайджана практически завершены все транспортно-коммуникационные проекты. Создание транспортно-логистической инфраструктуры завершено, и сегодня мы работаем с партнерами, соседями для того, чтобы увеличить транспортировку и повысить азербайджанские транзитные возможности», - сказал Алиев журналисту Михаилу Гусману в передаче «Формула власти», показанной в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24».
Выпуск передачи посвящен 30-летию восстановления государственной независимости Азербайджана и 60-летию президента Азербайджана.
Алиев отметил, что для снижения зависимости от нефтяного сектора власти Азербайджана стремятся развивать все сектора экономики. «Сектор информационно-коммуникационных технологий - здесь также есть неплохой задел. Азербайджан уже член космического клуба, располагающий тремя спутниками. Сфера ИКТ очень активно развивается и очень существенный рост в этой сфере. Что касается отраслей, в первую очередь, конечно, я бы отметил сельское хозяйство, где очень большой потенциал и очень большие инвестиции были вложены, и рост достаточно существенный. Большое внимание мы уделяли и уделяем туризму и создана современная туристическая инфраструктура, но, конечно, пандемия очень сильно ударила по этому сектору. Мы сейчас думаем о стимулировании внутреннего туризма», - подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что все действия в качестве главы государства осуществляет исходя из необходимости обеспечения всестороннего развития страны.
«В жизни, скажу вам откровенно, я никогда ничего наперед не загадываю, стараюсь не загадывать. Но как Президент, я не могу себе этого позволить. Потому что если не думать о будущем, то очень трудно будет решать вопросы сегодняшнего дня. Я смотрю на это именно, (...) на полвека вперед. В сфере энергетики - это на 100 лет. То есть, как минимум, на 100 лет Азербайджан становится незаменимым и очень важным игроком на международном энергетическом рынке. В транспортной сфере мы создаем такую инфраструктуру, которая на века будет работать на благо нашей страны. И образование - это тоже на десятилетия вперед», - отметил Алиев.
Алиев высоко оценивает взаимодействие с Путиным
WCO готова содействовать созданию взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией - генсек
Территория промпарка в Восточном Зангезуре полностью разминирована - Минэкономики
Надаль в 21-й раз выиграл турнир Большого шлема
Названа дата похорон Леонида Куравлева
В Азербайджане антирекорд суточного прироста заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
Яхта затонула в Сочи из-за шторма
Лондон на следующей неделе внесет законопроект, делающий возможными масштабные санкции против РФ
Минпросвещения РФ не планирует переводить школы на «дистанционку» из-за роста заболеваемости COVID-19
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров