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СНГ 30.01.2022 18:45

Яхта затонула в Сочи из-за шторма

Частное парусное судно затонуло в акватории Черного моря у берегов Сочи из-за шторма, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС РФ.

«30 января в результате шторма затонуло парусное моторное судно «Хантер». Принадлежит частному лицу. По состоянию на 15:30 мск производится подъем судна на сушу специализированной компанией», - говорится в сообщении.

Отмечается, что видимых пятен ГСМ на поверхности воды нет.

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Тэги: РОССИЯ, СОЧИ, ЯХТА, ШТОРМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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