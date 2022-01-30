Яхта затонула в Сочи из-за шторма

Частное парусное судно затонуло в акватории Черного моря у берегов Сочи из-за шторма, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС РФ. «30 января в результате шторма затонуло парусное моторное судно «Хантер». Принадлежит частному лицу. По состоянию на 15:30 мск производится подъем судна на сушу специализированной компанией», - говорится в сообщении. Отмечается, что видимых пятен ГСМ на поверхности воды нет.

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