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В Гонконге возобновят работу зоомагазины, закрытые из-за хомяка с COVID-19

Десятки зоомагазинов в Гонконге (Китай), которые были закрыты после сообщений о возможности заражения COVID-19 от хомяков, могут возобновить работу с воскресенья, 30 января, пишут местные СМИ.

На прошлой неделе в Гонконге один владелец зоомагазина заразился штаммом коронавируса «дельта» от привезенного из-за границы хомяка. После этого в регионе решили усыпить около 2 тыс. хомячков, шиншилл и других мелких грызунов.

18 января департамент администрации Гонконга, отвечающий за сельское хозяйство и экологию, приостановил импорт хомячков в регион. Всем магазинам, в которых продаются эти зверьки, было приказано прекратить работу. Частных лиц, которые купили хомячков после 22 декабря, попросили сдать их на усыпление. Владельцев животных, которые были куплены до 22 декабря, призвали не выносить их из дома.

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Тэги: МИР, КИТАЙ, ГОНКОНГ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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