Ревакцинация «Спутником Лайт» даст три месяца защиты против «омикрона»

Исследования российской вакцины «Спутник Лайт» показали, что ревакцинированные препаратом в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту от заражения «омикроном». Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

«75% вакцинированных («Спутником V» - ИФ) содержат вируснейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела», - заявил он.

Он также прокомментировал вероятность того, на «омикроне» пандемия может завершиться.

«Не берусь утверждать, что это финальная стадия (пандемии - ИФ), это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит», - добавил он.

Ранее сообщалось, что «омикрон» обнаружен уже в 82 регионах России. Число новых заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло, однако число госпитализаций снизилось почти на треть.

Центр Гамалеи в ближайшее время намерен приступить к испытаниям COVID-вакцины на основе «дельты» и «омикрона». Она делается на случай, если в России станут доминировать эти два штамма.