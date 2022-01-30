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СНГ 30.01.2022 19:20

Ревакцинация «Спутником Лайт» даст три месяца защиты против «омикрона»

Исследования российской вакцины «Спутник Лайт» показали, что ревакцинированные препаратом в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту от заражения «омикроном». Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

«75% вакцинированных («Спутником V» - ИФ) содержат вируснейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела», - заявил он.

Он также прокомментировал вероятность того, на «омикроне» пандемия может завершиться.

«Не берусь утверждать, что это финальная стадия (пандемии - ИФ), это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит», - добавил он.

Ранее сообщалось, что «омикрон» обнаружен уже в 82 регионах России. Число новых заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло, однако число госпитализаций снизилось почти на треть.

Центр Гамалеи в ближайшее время намерен приступить к испытаниям COVID-вакцины на основе «дельты» и «омикрона». Она делается на случай, если в России станут доминировать эти два штамма.

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Тэги: МИР, РОССИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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