Франция не присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Власти Франции, как и обещали, не присоединились к ряду западных стран, объявивших дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине, заявил в воскресенье французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон.

«На Играх будет присутствовать министр-делегат спорта Роксана Марасиняну. Вероятно, ее не будет на церемонии открытия, однако она приедет поддержать наших спортсменов во время Олимпиады», - завил он в эфире радиостанции RTL.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает бессмысленной идею дипломатического бойкота Олимпиады, стартующей в Пекине 4 февраля. Такой бойкот решили проводить США и еще несколько стран, чтобы выразить протест против ситуации с правами человека в Китае. Дипломатический бойкот означает, что страна не направляет на Игры правительственную делегацию. При этом спортсмены в соревнованиях участие принимают.