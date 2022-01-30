Джокович поздравил Надаля с 21-м титулом Большого шлема

Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович поздравил испанца Рафаэля Надаля с 21-м титулом Большого шлема - победой в финале Australian Open-2022.

«Поздравляю Рафаэля Надаля с 21-м титулом Большого шлема. Удивительное достижение. Всегда впечатлял его боевой дух», - написал Джокович в твиттере.

Финал турнира Большого шлема-2022 в мужском одиночном разряде прошел в Мельбурне в воскресенье. Надаль проиграл первые два сета, но смог одержать итоговую победу - 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. Продолжительность матча составила 5 часов 24 минуты.

21-й триумф на турнирах Большого шлема - это новый рекорд по количеству титулов на турнирах этой серии. Предыдущий рекорд Надаль делил с Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

Сам Джокович выступить на Australian Open-2022 не смог, поскольку власти Австралии аннулировали не привившемуся от коронавируса сербу визу и депортировали из страны.