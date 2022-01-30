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Блинкен и Лавров, вероятно, проведут разговор на следующей неделе - Нуланд

Госсекретарь США Энтони Блинкен, вероятно, проведёт разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в течение предстоящей недели, заявила в воскресенье замгоссекретаря Виктория Нуланд.

«Госсекретарь США Блинкен и глава МИД РФ Лавров вероятно, поговорят на неделе», - приводят ее слова американские СМИ.

По словам Нуланд, США заметили «некоторые признаки заинтересованности России в работе над предложениями (США по теме безопасности - ИФ)».

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Тэги: США, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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