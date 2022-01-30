ЕС работает с США, Азербайджаном и Катаром по теме возможных альтернатив газу из РФ - Боррель

ЕС готов к работе с США, Азербайджаном и Катаром по теме покупки у них газа в случае прекращения поставок этого энергоресурса из России, заявил в воскресенье глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия не принесет плодов», - написал он в своем блоге, рассуждая о напряженности между РФ и Украиной.
«Мы рассматриваем разные варианты и сценарии, в том числе, работая с такими партнерами как США, Катар и Азербайджан по теме поставок газа на случай, если Россия решит снизить или вообще прекратить поставки», - отметил Боррель.
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