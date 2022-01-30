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ТЭК 30.01.2022 21:13

ЕС работает с США, Азербайджаном и Катаром по теме возможных альтернатив газу из РФ - Боррель

ЕС готов к работе с США, Азербайджаном и Катаром по теме покупки у них газа в случае прекращения поставок этого энергоресурса из России, заявил в воскресенье глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия не принесет плодов», - написал он в своем блоге, рассуждая о напряженности между РФ и Украиной.

«Мы рассматриваем разные варианты и сценарии, в том числе, работая с такими партнерами как США, Катар и Азербайджан по теме поставок газа на случай, если Россия решит снизить или вообще прекратить поставки», - отметил Боррель.

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Тэги: ЕС, ГАЗ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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