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Регион 30.01.2022 21:30

СМИ назвали кандидата на пост президента Армении

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» намерена выдвинуть на пост президента республики кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, сообщает армянская газета «Грапарак».

«Сегодня «Гражданский договор» принял решение выдвинуть на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна», - пишет издание.

Армен Саркисян объявил об отставке с поста президента Армении 23 января.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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