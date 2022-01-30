СМИ назвали кандидата на пост президента Армении

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» намерена выдвинуть на пост президента республики кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, сообщает армянская газета «Грапарак». «Сегодня «Гражданский договор» принял решение выдвинуть на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна», - пишет издание. Армен Саркисян объявил об отставке с поста президента Армении 23 января.

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