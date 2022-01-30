Генсек ОДКБ: учение «Союзная решимость» - внутренне дело Беларуси и России

Совместное российско-белорусское учение «Союзная решимость - 2022» является внутренним делом Беларуси и России и не представляет угрозы третьим странам, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
«Учения, которые начнутся на территории Беларуси и России, имеют сугубо оборонительный характер. Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Это внутреннее дело Беларуси и России, которые проводят это учение на своей территории», - сказал Зась в эфире телеканала СТВ в воскресенье.
В то же время, отметил он, надо учитывать настороженность и опасения стран Запада. «Надо просто добавлять транспарентности, открытости в рамках учений. Пожалуйста, смотрите, вот наш замысел. Это позволит увеличить доверие и, возможно, снимет некоторые опасения», - считает Зась.
По его словам, опасения по поводу агрессивных намерений России в отношении Украины, абсолютно беспочвенны. «Войны никто не хочет. Ее не хочет ни Россия, ни другие страны в этом регионе. Она нам не нужна. Конечно, очень велики риски провокаций. Это тоже надо брать во внимание и избегать этого», - подчеркнул генсек ОДКБ.
Как сообщалось, Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение «Союзная решимость - 2022».
В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Беларуси, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России.
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