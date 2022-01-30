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Дальнее зарубежье 30.01.2022 23:00

Глава британского МИД планирует скоро посетит Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена на предстоящей неделе посетить Украину.

«С нетерпением ожидаю поездку в Украину на следующей неделе, чтобы выразить этой стране поддержку», - написала она в твиттере.

Раннее в воскресенье Трасс заявила о намерении Лондона активно помогать Украине противостоять угрозе со стороны России.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, УКРАИНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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