Глава британского МИД планирует скоро посетит Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена на предстоящей неделе посетить Украину.

«С нетерпением ожидаю поездку в Украину на следующей неделе, чтобы выразить этой стране поддержку», - написала она в твиттере.

Раннее в воскресенье Трасс заявила о намерении Лондона активно помогать Украине противостоять угрозе со стороны России.