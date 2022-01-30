Канада временно отзывает из Киева часть сотрудников посольства

Власти Канады сообщили в воскресенье о решении на время вывезти из Украины тех сотрудников своего посольства, кто выполняет вспомогательные функции.

«Канала приняла решение на время вывезти тех наших сотрудников посольства в Украине, кто отвечает за вспомогательную работу», - говорится в заявлении правительства.

В нем отмечается, что Киев покинут на время и «оставшиеся там члены семей дипломатов».

Ранее в январе похожие меры приняли, в частности, власти США и Великобритании. Они мотивировали такие шаги опасениями, вызванными напряженностью в районе границы Украины с РФ.