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СНГ 30.01.2022 22:30

Канада временно отзывает из Киева часть сотрудников посольства

Власти Канады сообщили в воскресенье о решении на время вывезти из Украины тех сотрудников своего посольства, кто выполняет вспомогательные функции.

«Канала приняла решение на время вывезти тех наших сотрудников посольства в Украине, кто отвечает за вспомогательную работу», - говорится в заявлении правительства.

В нем отмечается, что Киев покинут на время и «оставшиеся там члены семей дипломатов».

Ранее в январе похожие меры приняли, в частности, власти США и Великобритании. Они мотивировали такие шаги опасениями, вызванными напряженностью в районе границы Украины с РФ.

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Тэги: КАНАДА, УКРАИНА, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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