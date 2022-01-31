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Регион 31.01.2022 09:01

Заявление президента Армении Саркисяна об отставке вступило в силу

Заявление об отставке президента Армении Армена Саркисяна вступило в силу, документ был направлен в парламент 23 января.

В соответствии с законом "О регламенте парламента", отставка президента вступает в силу, если он в течение семи дней не берет обратно свое заявление.

Администрация президента Армении не сообщала об отзыве заявления.

Саркисян, заявив о своей отставке, отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" намерена выдвинуть на пост президента республики кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, сообщили в воскресенье армянские СМИ.

Президента Армении избирает парламент сроком на семь лет. Выборы проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность президента республики.

Ваагн Хачатурян считается политическим соратником экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, занимавшего этот пост в 1991-1998 гг. Хачатурян в 1992-1996 гг. был мэром Еревана, в 1996-1998 гг. - советником президента, с 2019- 2021 гг. был членом правления "Армэконбанка", который принадлежит семье одного из крупных армянских предпринимателей, депутата парламента от правящей партии Хачатура Сукиасяна. В августе 2021 года Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА


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