ИКАО примет решение о дальнейших действиях по ситуации с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии весной 2021 года

Руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в понедельник соберется на заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия по ситуации вокруг инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии в мае 2021 года.

Согласно распространенному ранее в январе заявлению ИКАО, на заседании будет принято решение о дельнейших действиях организации, основываясь на результатах доклада по инциденту с посадкой.

Ожидается, что совет также рассмотрит жалобу Белоруссии о том, что ограничения и санкции, введенные в отношении нее после инцидента, были незаконными.

Ранее ИКАО пришла к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, которое вынудило экипаж совершить посадку в Минске, было ложным.

В докладе ИКАО по результатам расследования инцидента говорится, что вывод о том, что "угроза взрыва была заведомо ложной", подтверждается обысками самолета перед его вылетом из начальной точки маршрута в Афинах, в Минске после вынужденной посадки, а также по прибытии в конечный пункт в Вильнюс. ИКАО подчеркнула, что не может обвинить "какое-либо лицо или государство в совершение этого акта незаконного вмешательства".

Между тем, директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский ранее в январе заявил, что в докладе ИКАО фактов принуждения к посадке со стороны белорусского истребителя не приведено.

В прошлом году ИКАО начала расследование в связи с тем, что 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair со 126 пассажирами на борту был принужден к посадке в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Несколько стран, включая США, Канаду, Великобританию и Евросоюза, в связи с этим инцидентом ввели санкции против Белоруссии.