Правящая Социалистическая партия Португалии одержала победу на внеочередных выборах в парламент

На прошедших в воскресенье в Португалии парламентских выборах победила правящая Социалистическая партия, сообщают СМИ.

По данным МВД страны, по итогам подсчета 99% голосов избирателей социалисты получают в Ассамблее Республики (парламенте) 117 мест из 230 при необходимом для большинства минимуме в 116 мест.

В этом случае социалистам не потребоваться создавать коалицию с более мелкими партиями, а их лидер Антониу Кошта сохранит за собой пост премьер-министра.