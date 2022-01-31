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Регион 31.01.2022 09:32

В казахстанском Алматы ожидают смены главы города

Глава Нацбанка Ерболат Досаев будет назначен новым акимом Алматы, сообщает бывший внештатный советник премьера Казахстана политолог Ербол Едилов.

"По информации некоторых источников, ожидается назначение акимом города Алматы Ерболта Досаева", - написал Едилов в своем телеграмм-канале.

В настоящее время акимом Алматы является Бакытжан Сагинтаев.

По данным других телеграм-каналов, представление нового акима ожидается в понедельник на заседании актива города в 10:30.

Агентству "Интерфакс-Казахстан" в акимате подтвердили, что ожидается собрание актива ориентировочно в 10:30. Причину сбора в администрации не комментируют.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос о возможной смене акима Алматы, ответил, что обязан учитывать мнение жителей города. Известно, что после трагических январских событий жители подписывали петицию об отставке акима Алматы Сагинтаева.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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