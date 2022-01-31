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Регион 31.01.2022 13:39

Партия Саакашвили прекратила бойкот парламента Грузии

Самая крупная оппозиционная фракция "Единое национальное движение" объявила о прекращении бойкота парламентской деятельности и с 1 февраля включится в работу.

"Решение о возобновлении парламентской деятельности было принято политсоветом нашей партии "Единое национальное движение" (ЕНД)... Мы используем парламентскую трибуну, чтобы публично обличить режим в политическом преследовании и репрессиях по отношению к оппонентам", - заявила в понедельник на брифинге один из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.

Она сообщила, что фракция ЕНД будет добиваться создания следственной парламентской комиссии по вопросу "осуществления пыток" в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставской тюрьме, тюремной больнице и военном госпитале в городе Гори.

Партия ЕНД в июле прошлого года объявила бойкот парламенту, требуя отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПАРТИЯ, РАБОТА


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