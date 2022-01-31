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СНГ 31.01.2022 16:44

Лукашенко поручил правительству ввести ответные меры в случае блокировки белорусских грузов в Литве

Правительство Белоруссии должно в течение нескольких дней ввести ответные меры в отношении Литвы в случае блокировки транзита белорусских грузов в литовских портах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Если Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович (Головченко, премьер-министр Белоруссии - ИФ), значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТа.

Как передает госагентство, Лукашенко заявил об этом, принимая с докладом в понедельник премьер-министра Белоруссии Романа Головченко и руководителей "Беларуськалия" и "Белорусской калийной компании" (БКК, трейдер "Беларуськалия").

"Я просто хочу, чтобы литовцы понимали. Сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть: мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно", - добавил он.

По его словам, Минск готов к диалогу с литовской стороной. "Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются", - сказал Лукашенко.

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