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СНГ 31.01.2022 13:46

В РФ за сутки госпитализированы 9 тыс. человек с COVID-19, заболели 124 тыс.

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 9 тыс. 90 человек, что на 8% меньше по сравнению с днем ранее, число новых случаев COVID-19 за сутки составило 124 тыс. 70, умер 621 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"По состоянию на 31 января 2022 года в РФ количество госпитализаций за сутки составило 9 090 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 8%. Снижение количества госпитализации отмечено в 51 субъекте РФ. Увеличение госпитализации произошло в 32 регионах, без изменений ситуация в 2 регионах", - сообщили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 124 тыс. 70 случаев, что на 2 тыс. 842 заражения больше, чем сообщалось днем ранее. Умер за сутки 621 человек.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 82 регионах страны, по сравнению с 20 января это на 27 регионов больше. За сутки число регионов, где обнаружен новый штамм, не изменилось.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

"Выздоровели за сутки 30 130 человек, или на 4,1% больше по сравнению с 30 января" - сообщили в оперштабе.

Число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 млн 861 тыс. 077 случаев коронавирусной инфекции, 331 тыс. 349 умерших и 10 млн 248 тыс. 281 выписанных.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 тыс. 946 заболевших. После, ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.

Как предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма "омикрон".

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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