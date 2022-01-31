Минобороны Азербайджана сообщило об обнаружении тела офицера, заблудившегося на границе с Арменией из-за плохих погодных условий

Минобороны Азербайджана сообщило об обнаружении тела старшего лейтенанта вооруженных сил страны Фуада Багирова, пропавшего на границе с Арменией в результате плохих погодных условий.
«Тело Багирова найдено 31 января в результате спасательно-поисковых работ и в 12:30 эвакуировано в соответствии с установленными правилами», - говорится в информации ведомства.
Как сообщалось ранее, из-за резкой смены погодных условий и метели на участке Алагеллер Кяльбаджарского района (на границе с Арменией – ИФ) четверо военнослужащих - старший лейтенант Багиров Фуад, младший сержант Гусейнов Джавад, солдат Гусейнов Машаллах и солдат Керимов Ясин потерялись, заблудившись в этом районе. Были приняты незамедлительные меры по розыску военнослужащих. В результате утром 29 января были найдены младший сержант Дж.Гусейнов, солдат М.Гусейнов и солдат Я.Керимов. Они были доставлены в военный госпиталь в Кельбаджаре и взяты под наблюдение врачей.
29-31 января велись поиски старшего лейтенанта Багирова.
Б.Рустамбеков
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