Президент Казахстана сменил акима Алматы

Акимом города Алматы указом президента Казахстана в понедельник назначен Ерболат Досаев, сообщила пресс-служба президента.

"Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности председателя Национального Банка Республики Казахстан", - говорится в документе, опубликованном на сайте президента.

Ранее занимавший должность главы города Бакытжан Сагинтаев освобожден с этого поста "в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе.

58-летний Сагинтаев занимал пост акима Алматы с июня 2019 года. В разные годы был премьер-министром, первым заместителем премьер-министра, министром экономического развития и торговли, акимом Павлодарской области.

51-летний Досаев с февраля 2019 года был в должности председателя Национального банка Казахстана. В разные годы работал заместителем премьер-министра, председателем правления управляющего холдинга "Байтерек", министром национальной экономики, министром экономического развития и торговли, министром здравоохранения.

В начале января в Казахстане произошли масштабные волнения из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в массовые беспорядки с сотнями жертв. Больше всего пострадал самый крупный город страны - Алматы. С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения, в страну были временно введены силы ОДКБ.