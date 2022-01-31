В случае принятия Лондоном санкций в отношении России они не останутся без ответа - Песков

Россия не оставит без ответа анонсированные Великобританией санкции в случае их принятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Атака отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.
"Эти меры будут сформулированы, исключительно исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется", - добавил Песков.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что правительство Великобритании в течение этой недели внесет на рассмотрение парламента законопроект, который сделает возможным, если это будет необходимо, введение масштабных санкций против России.
"Мы внесем на рассмотрение законопроект, чтобы иметь возможность принимать меры, в частности, против структур, играющих ключевую роль для Кремля и его будущего", - сказала она в эфире BBC.
"Им придется заплатить высокую цену в случае вторжения на Украину. Мы будем готовы действовать против российских финансовых структур, компаний из сферы энергетики, против близких к Кремлю олигархов", - добавила Трасс.
В свою очередь The Guardian поясняет со ссылкой на источники в британском МИД, что действующие ныне правила позволяют вводить санкции против физических и юридических лиц, участвующих в дестабилизации Украины. Новый же санкционный режим в случае одобрения позволит вводить ограничения против структур, которые считаются стратегически важными для РФ, причем - даже если они не имеют отношения к событиям, связанным с Украиной.
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