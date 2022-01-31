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В Британии возвращаются к обсуждению необходимости обязательной вакцинации для медперсонала COVID-19

В Великобритании вновь возвращаются к обсуждению темы необходимости обязательной вакцинации против COVID-19 для медицинского персонала, и, в частности, рассматривается возможность пересмотра этого решения, сообщает в понедельник Sky News.

"Я не могу предопределить решение, которое будет принято, но очевидно, что мы понимаем нынешние реалии, и это открывает возможность взглянуть на это (обязательную вакцинацию - ИФ) снова", - заявил главный секретарь казначейства Великобритании Саймон Кларк.

Ранее издание Daily Telegraph сообщало, что в понедельник министр здравоохранения Саджид Джавид встретится с министрами, состоящими в комитете по операциям, связанным с коронавирусом, и, как ожидается, подтвердит отказ от меры. Сообщается, что власти могут прекратить политику обязательной вакцинации медицинского персонала, так как штамм "омикрон" приводит к менее тяжелому течению болезни, чем другие штаммы.

Королевский колледж врачей общей практики и Королевский колледж медсестер призвали отодвинуть крайний срок для вакцинации медицинского персонала, который был назначен на апрель, а Британская медицинская ассоциация призывала к "срочной оценке воздействия" того, как политика обязательной вакцинации повлияет на численность сотрудников сферы здравоохранения.

При этом 24 января в министерстве здравоохранения Великобритании говорили о том, что планов по отмене обязательной вакцинации нет, а сам Джавид 25 января заявил, что задумываться о политике борьбы с коронавирусом правильно, однако вакцинация для передового медицинского персонала является "профессиональным долгом".

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено более 16,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 155,6 тыс. смертей от последствий заболевания. Обе дозы вакцины получили около 84% населения и почти 65% получили "бустерную" дозу.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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