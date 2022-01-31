Песков призвал Вашингтон и его союзников отказаться от истерики в освещении событий вокруг Украины

В Кремле призывают Вашингтон и его союзников отказаться от информационного нагнетания обстановки вокруг Украины, которое приводит в том числе к истерике в Киеве.

"К нашему сожалению, американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной или заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Это становится очевидным почти практически для всех, поэтому к этим публикациям нужно соответствующим образом относиться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он продолжил: "То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают, это тоже очевидно, это факт, это действительно так".

Песков отметил, что это как раз и есть пагубная и вредная обратная сторона той кампании, которую сейчас проводит Вашингтон. "И мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию", - сказал пресс-секретарь главы государства.

В Кремле рекомендовали меньше читать подобную информацию.