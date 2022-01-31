Банк Республика и EFSE заключили кредитное соглашение для поддержки предпринимательства в регионах

Банк Республика, один из ведущих банков страны поддерживающий реальный сектор в Азербайджане и Европейский Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) подписали кредитное соглашение, по которому банку будет выделен кредит на сумму 15 миллионов долларов США и предоставлен в национальной валюте.

Привлечённые средства будут направлены на финансирование микро и малого предпринимательства, в частности, на финансирование предпринимателей в регионах. Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика, привлеченные средства создадут условия для поддержки предпринимателей работающих во всех регионах Азербайджана.

«Мы очень рады нашему партнерству с Банком Республика, поскольку он открыл новые возможности для развития финансирования сельскохозяйственных предприятий в Азербайджане. Эта новая кредитная линия не только обеспечит долгосрочное финансирование для ключевых групп клиентов фонда, но и то, что она выделяется в местной валюте гарантирует, что предприниматели будут защищены от валютных колебаний, что важно для устойчивого экономического роста» – отметил Председатель Правления EFSE Клаус Мюллер.

«Подписание данного соглашения - это очередной показатель уверенности международных финансовых институтов в профессионализме, качестве обслуживания, оперативной работе, а также в долгосрочной стабильности Банка. Партнерство с такими ведущими международными финансовыми организациями как EFSE даст нам дополнительные возможности для финансирования реального сектора, особенно в регионах страны»– подчеркнул Председатель Правления Банка Республика Тариель Исмайлов

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.