Азербайджан и UNESCAP в феврале проведут консультации по вопросам развития безбумажной торговли

Госструктуры Азербайджана и Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (UNESCAP) 10 февраля 2022 года проведут консультации в области упрощения процедур безбумажной торговли, заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), национальный координатор UNESCAP Вусал Гасымлы.

«Консультации на тему «Внедрение трансграничной безбумажной торговли» пройдут при участии Государственного таможенного комитета, ЦАЭРК и UNESCAP. Будут обсуждаться юридические и технические вопросы подготовки к трансграничной безбумажной торговле в Азербайджане. Эти консультации будут проводиться в соответствии с проектом ООН «Транспорт и торговые отношения в период пандемии»», - отметил Гасымлы.

Основной целью данных консультаций является обсуждение оценочного документа и рекомендаций по безбумажной торговле, а также первоначального плана действий.

«Должен отметить, что согласно предыдущим оценкам UNESCAP, Азербайджан является одной из ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере трансграничной безбумажной торговли»», - подчеркнул Гасымлы.

Х.Насирзаде