NEQSOL Holding примет престижное мероприятие Capacity Caucasus & Central Asia 2022

В этом году Capacity Media впервые проведет всемирно известное телекоммуникационное мероприятие в регионе Кавказа и Центральной Азии. Мероприятие, которое пройдет в Баку 21-22 июня, подчеркивает важность региона в глобальной цифровой трансформации и росте. Генеральным спонсором Capacity Caucasus & Central Asia выступит NEQSOL Holding.
Другие мероприятия, организованные Capacity Media, включают International Telecoms Week (ITW) – Международную телекоммуникационную неделю – крупнейшее в мире ежегодное мероприятие в телекоммуникационной экосистеме, проводимое в Соединенных Штатах с участием более 7000 делегатов. Кроме того, в этот список входят различные высокопрофильные международные мероприятия, такие как Capacity Asia (Макао), Capacity Europe (Лондон) и Capacity Middle East (Дубай).
Capacity Caucasus & Central Asia предоставит площадку представителям крупнейших мировых и региональных поставщиков телекоммуникационных услуг, регуляторных органов и правительств, для проведения обсуждений, которые определят будущее телекоммуникационной отрасли – в регионе и за его пределами.
NEQSOL Holding, являющийся генеральным спонсором мероприятия, содействует цифровой трансформации в регионе посредством своего флагманского инфраструктурного проекта Digital Silk Way (Цифровой Шелковый Путь). Проект осуществляется компанией AzerTelecom, входящей в состав NEQSOL Holding. Проект Digital Silk Way обеспечит самый быстрый и передовой маршрут цифровой связи между Европой и Азией.
Юсиф Джаббаров, Генеральный директор NEQSOL Holding, отметил:
“В этом году мы принимаем Capacity Caucasus & Central Asia впервые в Баку, Азербайджане. Несомненно, это знаменательное мероприятие для рынка, поскольку оно объединяет ключевых глобальных и региональных игроков в сфере информационно-коммуникационных технологий, представляющих такие направления как цифровая инфраструктура, программное обеспечение, дата-центры, интернет трафик, облачные и технологические решения. Кавказ соединяет Европу и Азию, и предлагает крупномасштабные цифровые решения, подобные тем, которые были инициированы NEQSOL Holding в рамках проекта Digital Silk Way. Уверен, что такие мероприятия мирового уровня, как Capacity Caucasus & Central Asia, послужат отличной площадкой для дальнейшего открытия региона, с его потенциалом и перспективами, международному бизнес-сообществу”.
Фуад Аллахвердиев, Председатель совета директоров AzerTelecom, прокомментировал:
“В то время как лидеры отрасли обсуждают глобальные и региональные бизнес-возможности в Европе и Азии, формирование нового цифрового маршрута между этими континентами станет одной из самых интересных тем Capacity Caucasus & Central Asia. Поэтому, данное мероприятие является также отличной возможностью для NEQSOL Holding и телекоммуникационных компаний объединить усилия в рамках проекта Digital Silk Way. AzerTelecom рассматривает данное мероприятие, как превосходную платформу для проведения встреч и развития моделей сотрудничества с международными компаниями, работающими в данной отрасли”.
Рос Ирвинг, Главный исполнительный директор Capacity Media, отметила:
“Мы рады создать совершенно новое мероприятие для Кавказа и Центральной Азии при поддержке NEQSOL Holding. Возможности роста и инвестиций в регионе очень интересны для нашей международной аудитории; это мероприятие станет прекрасной возможностью для развития и поддержания продолжительных деловых отношений на долгие годы”.
Более подробная информация о мероприятии и регистрация доступны по ссылке.
О NEQSOL Holding
NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др. Многие компании в составе группы являются лидерами рынка с опытом работы в своих областях более двух десятилетий. Холдинг объединяет эти компании, создав многопрофильный и многоотраслевой бизнес-портфель, который позволяет укрепить стратегическое управление и синергию между компаниями.
О Capacity Media
Основанная в 2000 году, Capacity Media является ключевым источником новостей и организатором мероприятий на рынке телекоммуникаций, оптовых интернет провайдеров и поставщиков услуг, и фокусируется на важнейших бизнес-вопросах, с которыми операторы сталкиваются на быстро меняющемся рынке телекоммуникаций. Благодаря своему портфолио, включающему журнал Capacity и 24 крупномасштабных глобальных мероприятий, в т.ч. Capacity Europe, International Telecoms Week (ITW), Global Carrier Awards, а также нетворкинг встречам, каталогам операторов связи и онлайн-источнику новостей, Capacity Media стала жизненно важным источником бизнес-аналитики для мировой индустрии связи.
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