Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2021г получили заказов на $500 млн

Азербайджанские производители по итогам 2021 года посредством портала Azexport.az получили заказы на экспорт продукции на общую сумму $496,1 млн, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с 2020 годом объемы полученных заказов снизились на 18,8%.

В январе объем заказов составил $53,9 млн, в феврале - $35,3 млн, в марте - $42 млн, в апреле -$33 млн, в мае - $30,1 млн, в июне -$42,3 млн, в июле - $47 млн, в августе - $40,8 млн, в сентябре- $43,2 млн, в октябре – $31,1 млн, в ноябре – $36,6 млн, в декабре – $60,8 млн.

В 2020 году посредством портала Azexport.az полученные заказы на экспорт продукции составили $610,8 млн и по сравнению с 2019 годом увеличились на 2,5%.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az. За весь период деятельности азербайджанские производители посредством портала получили заказы на экспорт продукции на общую сумму $2 млрд 720,5 млн.

Б.Рустамбеков