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ТЭК 31.01.2022 17:42

Белнефтехим в 2021г увеличил производство и экспорт, несмотря на санкции

Белорусский госконцерн "Белнефтехим" в прошлом году значительно увеличил объемы производства и экспорта, несмотря на западные санкции в отношении входящих в его состав предприятий, заявил председатель концерна Андрей Рыбаков.

"Если говорить про 2021 год, стоит отметить, что он сложился под определенным давлением внешних факторов: все пять санкционных волн коснулись в том числе и организаций "Белнефтехима", а также непосредственно самого концерна, была большая волатильность на рынке нефти - все это коснулось работы наших предприятий. Вместе с тем, организации отрасли работают стабильно, ни один коллектив не простаивал ни дня", - сказал Рыбаков, которого цитирует госагентство "БелТА".

По его словам, прошлый год концерн "закончил с достойными показателями". "Объем производства выше показателей прошлого года, по темпам роста экспорта также есть значительное увеличение", - подчеркнул Рыбаков.

"В 2022 год мы входим с хорошими результатами и заделами и рассчитываем, что этот год у нас будет еще лучше, чем предыдущий", - полагает глава концерна.

"Белнефтехим" является одним из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии. В его состав входят более 60 предприятий, которые производят свыше 500 видов нефтехимической и химической продукции. Предприятия концерна экспортируют более 70% произведенной продукции, которая поставляется более чем в 100 стран.

Как сообщалось, после непризнанных Евросоюзом и США итогов президентских выборов в августе 2020 года, на которых по официальным данным победил Александр Лукашенко, западные страны поэтапно усиливали экономические санкции в отношении Белоруссии. Летом прошлого года ЕС ввел секторальные санкции в отношении ключевых отраслей экономики республики - нефтепереработки и добычи калийных удобрений, США возобновили замороженные с 2015 года санкции в отношении ряда крупнейших предприятий нефтехимического сектора, с санкциями столкнулись также крупнейшие машиностроительные предприятия Белоруссии.

Кроме того, Белоруссия находится в ситуации фактического запрета на доступ к финансовым рынкам ЕС и США.

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