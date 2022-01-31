Более 400 млн доз Спутника V поставлено по всему миру, включая РФ

Количество доз вакцины против коронавируса "Спутник V", поставленных по всему миру, в том числе по России, превысило 400 миллионов, сообщил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" на сегодняшний день было поставлено по всему миру, включая Россию, для борьбы с пандемией COVID-19 ", - говорится в твиттере производителя вакцины.
Кроме того, в Туркменистан было поставлено более 800 тыс. доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", отмечается в сообщении.
10 декабря 2021 года замглавы центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что по всему миру применено около 200 млн доз "Спутника V".
"Спутник V" одобрен уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.
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