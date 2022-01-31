Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть продолжают расти в понедельник днем после скачка до максимумов за семь лет на прошлой неделе.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 в понедельник составляет $91,22 за баррель, что на $1,19 (1,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Срок мартовских фьючерсов на Brent истекает в понедельник. Стоимость более активно торгуемых фьючерсов на апрель поднимается на $0,69 (0,78%), до $89,21 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,45 за баррель, что на $0,63 (0,73%) выше итогового значения сессии в пятницу.
Обе марки нефти подорожали по итогам шестой недели подряд. С начала января их стоимость поднялась примерно на 16%, при этом темпы роста по итогам месяца могут стать максимальными с февраля 2021 года.
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