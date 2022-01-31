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Регион 31.01.2022 16:21

Эрдоган посетит Украину на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нанесет визит в Украину на этой неделе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Кроме того, на этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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