Эрдоган посетит Украину на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нанесет визит в Украину на этой неделе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Кроме того, на этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

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