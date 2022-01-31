Эрдоган посетит Украину на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нанесет визит в Украину на этой неделе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Кроме того, на этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.
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