В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 186 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 658 тыс. 470, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4943 случаях заражения (антирекорд с начала пандемии – ИФ).

Спад числа зараженных объясняется меньшим числом тестов - 7 232 теста (накануне - 14204 теста).

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек (накануне - 20). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 734 человек.

От COVID-19 вылечились 625 тыс. 23 человека. (+ 764 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 24 тыс. 713 человек.

Х.Насирзаде