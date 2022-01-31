В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 186 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 658 тыс. 470, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 4943 случаях заражения (антирекорд с начала пандемии – ИФ).
Спад числа зараженных объясняется меньшим числом тестов - 7 232 теста (накануне - 14204 теста).
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек (накануне - 20). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 734 человек.
От COVID-19 вылечились 625 тыс. 23 человека. (+ 764 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 24 тыс. 713 человек.
Х.Насирзаде
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