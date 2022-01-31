Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8974 RUR   0.0219 GBR   2.2803 TRY   0.1257

Цена на нефть

28.01 $/bbl +/- WTI 86.82 +0.21 Brent 90.03 +0.69

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 31.01.2022 21:27

Член ЕК по энергетике проведет переговоры с министром энергетики Катара и с главой GIE

Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон сообщила, что проведет во вторник онлайн переговоры с госминистром энергетики Катара Саадом бен Шеридой аль-Кааби и с главой ассоциации европейских газотранспортных операторов GIE Торбеном Брабоном.

Эти встречи значатся и в рабочем графике Симсон, опубликованном на сайте еврокомиссии.

Переговоры пройдут на фоне сообщений о попытках Брюсселя найти альтернативных поставщиков газа на случай остановки поставок из России. В ЕС полагают, что полное или частичное прекращение поставок возможно в случае нападения РФ на Украину.

В воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС к работе с США, Азербайджаном и Катаром по теме покупки у них газа в случае прекращения поставок этого энергоресурса из России.

"Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия не принесет плодов", - написал он в своем блоге, рассуждая о напряженности между РФ и Украиной.

"Мы рассматриваем разные варианты и сценарии, в том числе работая с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по теме поставок газа на случай, если Россия решит снизить или вообще прекратить поставки", - отметил Боррель.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что взаимодействуют как раз по теме альтернативных поставок газа в Европу в случае нападения РФ на Украину.

В понедельник у Байдена запланированы переговоры с эмиром Катара - Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Американские СМИ отмечают, что на ней тоже может пойти речь о поставках газа в Европу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]