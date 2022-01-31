Член ЕК по энергетике проведет переговоры с министром энергетики Катара и с главой GIE

Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон сообщила, что проведет во вторник онлайн переговоры с госминистром энергетики Катара Саадом бен Шеридой аль-Кааби и с главой ассоциации европейских газотранспортных операторов GIE Торбеном Брабоном.

Эти встречи значатся и в рабочем графике Симсон, опубликованном на сайте еврокомиссии.

Переговоры пройдут на фоне сообщений о попытках Брюсселя найти альтернативных поставщиков газа на случай остановки поставок из России. В ЕС полагают, что полное или частичное прекращение поставок возможно в случае нападения РФ на Украину.

В воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС к работе с США, Азербайджаном и Катаром по теме покупки у них газа в случае прекращения поставок этого энергоресурса из России.

"Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия не принесет плодов", - написал он в своем блоге, рассуждая о напряженности между РФ и Украиной.

"Мы рассматриваем разные варианты и сценарии, в том числе работая с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по теме поставок газа на случай, если Россия решит снизить или вообще прекратить поставки", - отметил Боррель.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что взаимодействуют как раз по теме альтернативных поставок газа в Европу в случае нападения РФ на Украину.

В понедельник у Байдена запланированы переговоры с эмиром Катара - Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Американские СМИ отмечают, что на ней тоже может пойти речь о поставках газа в Европу.