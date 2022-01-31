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31.01.2022 16:54

Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank!

Yelo Bank предоставляет микрокредиты на выгодных условиях для предпринимателей, занимающихся микробизнесом.

Yelo Bank, активно поддерживающий реальный сектор в нашей стране и постоянно способствующий развитию предпринимательства, делает условия микрокредитования доступными и комфортными:

* Сумма кредита до 100 000 AZN

* Льготный период до 12 месяцев

* Гибкий процесс оформления документов

* Возможность выбрать план оплаты в соответствии с вашим бизнесом

Преимущества на этом не заканчиваются, у вас есть еще больше причин для получения микрокредита в Yelo Bank. Yelo Bank впервые в стране предоставил своим клиентам возможность переводить кредиты владельцам микро бизнеса на карту. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно всего лишь один раз подойти в банк, получить карту и оформить кредит. Во время оформления кредита не требуется условного залога или осмотра дома. Вы также освобождаетесь от дополнительных расходов, таких как страхование и открытие счета.

Также возможно получить бизнес-кредитную карту онлайн без поручителя и залога до 5000 манатов без обращения в банк.

Следует отметить, что микрокредит предоставляется предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере торговли, производства, услуг, транспорта и сельского хозяйства.

Подробнее:https://www.yelo.az/business/loans/micro-loans/

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp, и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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