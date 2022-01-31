BNA направит около 3,2 млн манатов на установку новых светофоров в Баку

Бакинское транспортное агентство (BNA) направит около 3,2 млн манатов на организацию светофорных пунктов. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт BNA подписало с ООО "Techmaster". Контракт предусматривает закупку светофорного оборудования, светофорных столбов, установку, подведение подземных коммуникационных линий, выполнение определенных работ на существующих светофорных пунктах, замену и обновление существующих подземных коммуникационных линий. Сумма контракта - 3 млн 178,565 тыс. манатов. BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку. Б.Рустамбеков

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