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Транспорт и связь 31.01.2022 16:54

BNA направит около 3,2 млн манатов на установку новых светофоров в Баку

Бакинское транспортное агентство (BNA) направит около 3,2 млн манатов на организацию светофорных пунктов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт BNA подписало с ООО "Techmaster".

Контракт предусматривает закупку светофорного оборудования, светофорных столбов, установку, подведение подземных коммуникационных линий, выполнение определенных работ на существующих светофорных пунктах, замену и обновление существующих подземных коммуникационных линий.

Сумма контракта - 3 млн 178,565 тыс. манатов.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СВЕТОФОРЫ, BNA


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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