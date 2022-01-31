«Омикрон» поражает значительно меньше легочной ткани, чем прочие варианты коронавируса

COVID-19, вызванный штаммом коронавируса "омикрон", отличается более быстрым и легким течением, но пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями не должны терять бдительности, заявил главный врач больницы N40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко.

"Его (заболевание, вызванное "омикроном" - ИФ) быстрое течение и меньшее, значительно меньшее, количество поражения легочной ткани, меньше пневмоний в исходе, - это хорошая новость", - сказал Проценко в интервью RTVI.

Он добавил, что при этом пациенты из групп риска не должны "терять настороженность" в связи с этим заявлением, поскольку есть риски обострения их сопутствующих патологий.

Речь идет о людях старше 60 лет, пациентах с ожирением, хроническими заболеваниями.

Проценко добавил, что в больнице в Коммунарке в настоящее время находится 930 пациентов с COVID-19, 237 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По его словам, рост заражений не повлек роста госпитализаций, в стационаре находятся "в состоянии напряженного ожидания".