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Здравоохранение 31.01.2022 17:14

«Омикрон» поражает значительно меньше легочной ткани, чем прочие варианты коронавируса

COVID-19, вызванный штаммом коронавируса "омикрон", отличается более быстрым и легким течением, но пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями не должны терять бдительности, заявил главный врач больницы N40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко.

"Его (заболевание, вызванное "омикроном" - ИФ) быстрое течение и меньшее, значительно меньшее, количество поражения легочной ткани, меньше пневмоний в исходе, - это хорошая новость", - сказал Проценко в интервью RTVI.

Он добавил, что при этом пациенты из групп риска не должны "терять настороженность" в связи с этим заявлением, поскольку есть риски обострения их сопутствующих патологий.

Речь идет о людях старше 60 лет, пациентах с ожирением, хроническими заболеваниями.

Проценко добавил, что в больнице в Коммунарке в настоящее время находится 930 пациентов с COVID-19, 237 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По его словам, рост заражений не повлек роста госпитализаций, в стационаре находятся "в состоянии напряженного ожидания".

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Тэги: РОССИЯ, ОМИКРОН, ВРАЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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