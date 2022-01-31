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Внешняя политика 31.01.2022 17:17

Гасанов обсудит в Турции вопросы ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 1 февраля отправится с официальным визитом в Турцию, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны страны.

«Визит осуществляется по приглашению министра обороны Турции Хулуси Акара. На встрече Гасанова и Акара в рамках визита будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, налаживания связей между армиями двух стран, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере, сферах военного образования и военной медицины, а также другие вызывающие интерес вопросы», - говорится в информации.

Визит Гасанова в Турцию продлится до 2 февраля.

Э.Шафиев

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Тэги: ГАСАНОВ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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