Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8974 RUR   0.0219 GBR   2.2803 TRY   0.1257

Цена на нефть

28.01 $/bbl +/- WTI 86.82 +0.21 Brent 90.03 +0.69

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 31.01.2022 17:24

Алиев поздравил Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Серджио Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии.

В поздравлении, которое опубликовано на сайте президента Азербайджана, Алиев также выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений между Баку и Римом.

«В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений, дружественные отношения между нашими странами, наше сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе постоянно развиваются. Уверен, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, основанного на взаимном доверии и поддержке, и успешно продолжим наше сотрудничество во всех сферах», - подчеркнул Алиев.

Он также подчеркнул, что компании из Италии, являющейся основным торговым партнером Азербайджана, активно участвуют в экономической жизни Азербайджана, а также принимают непосредственное участие в восстановлении освобожденных территорий (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ИТАЛИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана провел встречу с главой итальянской Maire Tecnimont Group Запуск газопровода TAP укрепит двусторонние экономические связи между Баку и Римом – президент Азербайджана Алиев пригласил итальянские компании участвовать в развитии АПК Азербайджана Азербайджан и Италия подпишут декларацию по усилению стратегического сотрудничества - Алиев Президент Алиев начал визит в Италию Президент Алиев принял в Баку главу итальянского сената

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]