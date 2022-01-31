Алиев поздравил Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Серджио Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии.
В поздравлении, которое опубликовано на сайте президента Азербайджана, Алиев также выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений между Баку и Римом.
«В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений, дружественные отношения между нашими странами, наше сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе постоянно развиваются. Уверен, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, основанного на взаимном доверии и поддержке, и успешно продолжим наше сотрудничество во всех сферах», - подчеркнул Алиев.
Он также подчеркнул, что компании из Италии, являющейся основным торговым партнером Азербайджана, активно участвуют в экономической жизни Азербайджана, а также принимают непосредственное участие в восстановлении освобожденных территорий (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ).
Х.Насирзаде
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