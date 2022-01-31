Грузия близка к закупке дополнительной партии ракетных комплексов Javelin

Правительство Грузии с целью усиления обороноспособности сил обороны рассматривает вопрос закупки дополнительной партии американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщила пресс-служба администрации грузинского правительства. По информации пресс-службы, данный вопрос в понедельник был рассмотрен на заседании правительства. В 2021 году госдепартамент США принял решение о продаже Грузии Javelin на сумму $30 млн. В сообщении пресс-службы говорится, что министерство обороны Грузии приобретет ПТРК в упрощенном порядке.

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